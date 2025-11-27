فعلى ملعب آنفيلد تلقى ليفربول خسارة جديدة هي الثالثة على التوالي في كل البطولات، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست صفر -3 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط في المركز 15، أما ليفربول فقد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز 13.

وخسر ليفربول 9 من 12 مباراة للفريق بكل البطولات، ليكون ذلك أعلى سجل هزائم للنادي الإنجليزي منذ يناير 1953.

كما خسر ليفربول 3 مباريات متتالية بكل البطولات بفارق 3 أهداف أو أكثر لأول مرة منذ ديسمبر 1953.

وتلقى فريق المدرب آرني سلوت 3 أهداف أو أكثر في 3 مباريات متتالية بكل المسابقات لأول مرة منذ سبتمبر 1992.