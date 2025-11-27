وقلب الفريق الفرنسي تأخره مرتين أمام توتنهام ليفوز 5- 3 في مباراة شهدت تألق لاعب الفريق الباريسي فيتينيا.

وأحرز فيتينيا ثلاثية من الأهداف بلمستين رائعتين وركلة جزاء، فيما سجل وليان باتشو وفابيان رويز أيضا لصالح سان جيرمان، الذي اضطر لبذل مجهود كبير بينما تقدم توتنهام مرتين عن طريق ريتشارليسون وراندال كولو مواني الذي سجل ثنائية.

وبعد أربعة انتصارات في خمس مباريات، يحتل سان جيرمان، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوكا هرنانديز في الوقت بدل الضائع، المركز الثاني ويبدو في طريقه للتأهل المباشر إلى دور الستة عشر بينما يحتل توتنهام المركز 16 بثماني نقاط.