أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قرارا بإيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز المصري، لمدة 4 سنوات، على خلفية تلاعبة في عينة المنشطات الخاصة به.
وقال مصدر في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، يوم الأربعاء، إنهم تلقوا بالفعل إخطارا بإيقاف رمضان صبحي على أن يتم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالأمر.
وكانت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت الطعن أمام كاس على قرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ببراءة رمضان صبحي من المنشطات والذي صدر في يوليو عام 2024 والتي قضت بالحكم السابق.
وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة بشبرا الخيمة في مصر، الثلاثاء، حجز محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين، لاتهامهم بالتزوير في معهد أبو النمرس، للنطق بالحكم خلال جلسة 30 ديسمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المحامي أشرف عبد العزيز وفريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، كما استمعت لمرافعة دفاع باقي المتهمين.
وشهدت الجلسة حضور اللاعب شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، داخل المحكمة لمساندة رمضان صبحي خلال ثالث جلسات محاكمته و3 آخرين، لاتهامهم في واقعة تزوير معهد أبو النمرس، وذلك بعدما أمر المحكمة بالتحفظ على اللاعب وسرعة إلقاء القبض على المتهم الرابع.
وجدد رمضان صبحي خلال الجلسة نفيه أي علم بتفاصيل واقعة التزوير المتهم فيها، موضحا أنه كان يحول مبالغ مالية للمتهم الرابع الهارب "طارق" للحصول على شهادة إثبات قيد فقط، دون أن يكون بينهما أي ترتيب يتعلق بالامتحانات أو المستندات محل الاتهام.