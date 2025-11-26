وسجل أليكس جريمالدو هدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة 23، ثم أضاف باتريك تشيك الهدف الثاني في الدقيقة 54.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، أما مانشستر سيتي فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس.

وخرج مانشستر سيتي بهذه الهزيمة من قائمة الفرق التي لم تتعرض لأي خسارة في دوري الأبطال هذا الموسم، والتي تضم حاليا بايرن ميونخ وإنتر ميلان وأرسنال وتوتنهام.