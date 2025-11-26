وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف ذاتي سجله المدافع الفرنسي جول كوندي، لاعب برشلونة، بالخطأ في مرمى فريقه بعد مرور 27 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، معقل النادي اللندني.

وفي الشوط الثاني، أضاف إستيفاو ويليان ووليام ديلاب الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 55 و73.

واصل الفريق الكتالوني نزيف النقاط بعد تعادله 3 - 3 أمام كلوب بروج في بلجيكا بالجولة الماضية، وتلقى خسارته الثانية، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

أما تشيلسي، فقد حقق فوزه الثالث، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الرابع.