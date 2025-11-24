وأفادت الصحيفة بأن الكلب من نوع "دوبرمان" سيستعين بع اللاعب لحمايته خارج الملعب في ظل محاولته التأقلم مع حياته الجديدة في ميرسيسايد بعد انضمامه إلى ليفربول في الصيف الماضي قادما من نيوكاسل يونايتد.

وتابعت الصحيفة أن إيزاك وزميله في المنتخب السويدي مهاجم أرسنال فيكتور غيوكيريس تلقيا تهديدات بالقتل بعد أن احتل المنتخب السويدي المركز الأخير في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026.

وأوضحت أن مهاجم ليفربول يرغب في الشعور بالأمان خارج الملعب وشراء كلب حراسة أصبح جزءا أساسيا من سعيه لتحقيق هذا الهدف.

من جانبها ذكرت الشركة التي زودت اللاعب بالكلب: "لا شيء أكثر وفاء من كلب حراسة"، مشيرة إلى أن هذا التوجه أصبح شائعا بين لاعبي كرة القدم.

وسجل ألكسندر إيزاك المنضم إلى صفوف ليفربول هدفا واحدا وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 8 مباريات على الرغم من انضمامه في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الانجليزي بقيمة 145 مليون يورو.