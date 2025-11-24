ويُظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، المدافع أرمين سهرابيان في غرفة وهو يحمل كأسا ممتلئة، وعلى مقربة منه طاولة وضعت عليها زجاجات شبيهة بزجاجات المشروبات الكحولية.

وأوردت وكالة أنباء فارس أنه "تم استبعاد أرمين سهرابيان موقتا من فريق استقلال"، مضيفة أن انتشار فيديو له "مع مشروبات كحولية، (أثار) جدلا".

وأفادت بأنه من المتوقع أن يوضح سهرابيان الذي خاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الوطني، موقفه أمام إدارة النادي ولجنة الانضباط.

وكان اللاعب اعتذر عن الفيديو، السبت، على صفحته على إنستغرام، مشيرا إلى أن المقطع المصوّر يعود إلى "سنوات مضت" وأن شخصا كان على خلاف معه نشره.

ويشغل سهرابيان (30 عاما) مركز قلب الدفاع، وهو يدافع عن ألوان نادي استقلال طهران أحد أشهر أندية البلاد.

ويحتل استقلال حاليا المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى في إيران.

في الأسابيع الأخيرة، أغلقت السلطات الإيرانية مقاهي ومطاعم في أنحاء البلاد، بتهمة تقديم الكحول التي يحظر تناولها في إيران، بما في ذلك للأجانب، منذ انتصار الثورة الإيرانية في عام 1979.

ويُستثنى من هذا الحظر أبناء الأقليات غير المسلمة مثل المسيحيين واليهود والزرادشتيين، شريطة عدم شرب الكحول في الأماكن العامة.