ونشر رونالدو فيديو للهدف الذي أحرزه في مرمى الخليج على حسابه في "إكس" مع تعليق قال فيه: "أفضل تعليق يفوز".

وحظي المنشور 3.6 مليون مشاهدة، وأكثر من 13 ألف تعليق.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى 954 خلال مسيرته الاحترافية.

ويواصل رونالدو مطاردة زميله جواو فيليكس، في الصراع على صدارة هدافي الدوري السعودي، حيث يحتل رونالدو الوصافة برصيد 10 أهداف، بفارق هدف واحد عن فيليكس الذي انضم لصفوف النصر الصيف الماضي.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن الهلال في المركز الثاني.