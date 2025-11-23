وتجسد التميمة شخصية جحا الشهيرة في التراث العربي، الذي يعتبر من الرموز الأدبية والفلكلورية في المنطقة بروحه الفكاهية وحكمته الظريفة التي كان يستخدمها لإظهار مفارقات الحياة اليومية.

وتعود الشخصية الفكاهية الشعبية لتشارك في احتفالات نسخة 2025 من بطولة كأس العرب، التي ستوحد المشجعين مجددا من أنحاء العالم العربي في احتفالية فريدة بالثقافة الغنية للمنطقة والشغف المشترك بكرة القدم.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تتنافس للتتويج بلقب البطولة، وتأهلت تلقائيا 9 من المنتخبات صاحبة أعلى المراكز بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخبا على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، ستقام قبل انطلاق البطولة يومي 25 و26 نوفمبر الجاري في قطر.

ويستضيف استاد البيت مباراة الافتتاح في الأول من ديسمبر المقبل، في اللقاء الذي يجمع منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا.

أما المباراة النهائية، فستقام في 18 ديسمبر على ملعب لوسيل.

وتضم قائمة الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة، أحمد بن علي والمدينة التعليمية وخليفة الدولي، إضافة إلى ملعب 974.

وتأتي استضافة كأس العرب 2025 في قطر، ضمن سلسلة من الأحداث الكروية العالمية التي تشهدها الدوحة هذا العام، بدءا ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي يسدل عليها الستار السبت، كما تستعد البلاد لاستضافة النسخة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية، التي ستقام في 10 و13 و17 ديسمبر.