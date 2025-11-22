ووفقا للتقارير المحلية، يواجه رمضان صبحي والمتهمون اتهامات بتزوير أوراق خاصة بمعهد خاص للسياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد ضبط شخص أدى امتحان نهاية العام الدراسي نيابة عن اللاعب في مايو الماضي، وقال خلال التحقيقات إنه حصل على مقابل مالي لدخول الامتحان بدلا منه.

وأظهرت اللقطات المتداولة من جلسة السبت مثول رمضان صبحي داخل قفص الاتهام. ونقلت وسائل الإعلام عن اللاعب قوله أمام المحكمة إنه لا يعلم شيئا عن الشهادات أو أوراق الإجابات محل الاتهام وإنه لم يطلع عليها من قبل.

وجاء قرار التأجيل، بحسب التقارير، استجابة لطلب فريق الدفاع بسبب غياب المحامي الرئيسي لصبحي لأسباب صحية، إذ طلب منحه مهلة للاطلاع على المستندات واستكمال المرافعات.

وقالت وسائل الإعلام إن جميع المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم، وإن صبحي أجاب عند سؤاله عن عمله أمام هيئة المحكمة بأنه "لاعب كرة قدم".

وكانت نيابة جنوب الجيزة قد أحالت صبحي وآخرين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالتزوير داخل المعهد. كما كانت النيابة قد أخلت سبيل اللاعب في وقت سابق بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، واستدعت المتهم الذي أدى الامتحان بدلاً منه، والذي اعترف بتقاضي مقابل مالي نظير ذلك.