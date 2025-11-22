وأحرز موريلو ونيكولو سافونا ومورغان جيبس وايت أهداف نوتنغهام في الدقائق 33 و46 و78 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وأفسدت هذه الخسارة احتفال محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بخوض 300 مباراة بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة بخسارته الثانية على التوالي والسادسة هذا الموسم ليتراجع حامل اللقب للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

وتضاعف هذه الخسارة الثقيلة الضغوط على مدربه الهولندي رني سلوت قبل مواجهة يندهوفن، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، وتضعف حظوظه في الدفاع عن لقب الدوري.

أما نوتنغهام فورست واصل صحوته تحت قيادة المدرب شون دايتش بتعادل وفوزين في خر ثلاث جولات ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.