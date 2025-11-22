ويلتقي منتخبا بوليفيا وسورينام في 26 مارس في مباراة أولى، ليلاقي الفائز بينهما منتخب "أسود الرافدين" الأعلى تصنيفا في المسار الثاني من بين المنتخبات الثلاث.

وتستضيف المكسيك أيضا مباراتي المسار الثاني، بين كاليدونيا الجديدة وجامايكا، ثم مواجهة الفائز بينهما مع الكونغو الديموقراطية.

وستسفر هذه المواجهات عن تأهل آخر منتخبين ليكتمل بهما عقد المنتخبات التي ستخوض غمار أول نسخة تقام بنظام 48 دولة في تاريخ كأس العالم، التي ستنطلق في كندا والمكسيك والولايات المتحدة بعد أقل من 3 أشهر على انتهاء الملحق العالمي.

وتستضيف المدينتان أيضا عددا من مباريات كأس العالم، حيث سيكون ملعب غوادالاخارا مسرحا لـ4 مواجهات في دور المجموعات، بينما ستقام على ملعب مونتيري 3 لقاءات في الدور عينه، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ32.

يذكر أن ملعب مونتيري افتتح عام 2015، ويطلق عليه لقب "العملاق الفولاذي"، وهو معقل النادي الذي يحمل لقب رايادوس والذي ينافس في الدوري المكسيكي.

وتأهل العراق إلى هذا الملحق بعد تفوقه على الإمارات 3-2 بمجموع مبارتي الدور الخامس من التصفيات الآسيوية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية في الدور الرابع خلف السعودية بفارق الأهداف.

وفي حال فوزه في مباراته في المسار الثاني، سيشارك العراق للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم بعد 1986 في المكسيك عندما ودع من الدور الأول وكان يضم في صفوفه أحمد راضي وحسين سعيد.

وآنذاك خسر مباراته الأولى أمام باراغواي 0-1، ثم بلجيكا 1-2 والمكسيك 0-1، تحت إشراف المدرب البرازيلي إيفاريستو.