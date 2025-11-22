وأقيمت المباراة في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وهتف المتظاهرون ضد إسرائيل ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وأطلقوا الألعاب النارية، بينما أطلقت الشرطة مدافع المياه على المتظاهرين.

وفاز الفريق الإيطالي بالمباراة بنتيجة 99 مقابل 89.

وقبل المباراة، استبعد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي تغيير موعد المباراة، قائلا: "ليس من المعتاد أن يملي مثيرو الشغب أجندة الأحداث في إيطاليا".

وقال ماتيو ليبوري عمدة بولونيا لوسائل الإعلام المحلية: "إنها مباراة خطيرة لكنها ستلعب".

ودعا ليبوري المتظاهرين إلى "عدم المجيء وتدمير المدينة، لأن ذلك ليس في صالح القضية الفلسطينية أو السلام".

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت أحداث رياضية عدة في أوروبا احتجاجات ضد إسرائيل، بما في ذلك مباراة تصفيات كأس العالم في مدينة أوديني الإيطالية خلال شهر أكتوبر الماضي، وسباق للدراجات الهوائية في إسبانيا في سبتمبر.