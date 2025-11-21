وتأهل المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل إلى النهائيات بسجل مثالي، دون استقبال أي هدف، إلا أن التوقعات تشير إلى منافسة أكثر شراسة عند بدء البطولة في أميركا الشمالية الصيف المقبل.

محاكاة شاملة لنتائج المونديال

وبحسب خبراء منصة المراهنات "جيف بيت"، استعان الحاسوب ببيانات متقدمة لمحاكاة نتائج القرعة ومباريات التصفيات والـ104 مباراة في النهائيات.

وأسفرت المحاكاة عن وقوع إنجلترا في المجموعة الثامنة مع كولومبيا وأستراليا وكوراساو، المتوقع تأهلها لأول مرة.

رجّحت التوقعات حصول إنجلترا على 7 نقاط من تعادل سلبي أمام كولومبيا، وانتصارين كبيرين على أستراليا وكوراساو، مع تسجيل 9 أهداف دون تلقي أي هدف.

رحلة إنجلترا نحو النهائي

دور الـ32: توقع فوز عريض 4-0 على الأردن

دور الـ16: تعادل 2-2 مع هولندا ثم التأهل بركلات الترجيح

ربع النهائي: فوز 2-0 على الأرجنتين، حاملة اللقب

نصف النهائي: انتصار صعب 1-0 على فرنسا

وبذلك تتأهل إنجلترا إلى النهائي لأول مرة منذ 1966.

من الخصم المحتمل؟

على الجانب الآخر من القرعة، تُظهر المحاكاة تقدّم البرتغال بثبات نحو النهائي بعد تجاوز:

جنوب إفريقيا في دور الـ32

أستراليا في دور الـ16

إسبانيا بركلات الترجيح في ربع النهائي

النرويج بقيادة هالاند في نصف النهائي

لتضرب موعدا مع إنجلترا في نهائي نيوجيرسي يوم 19 يوليو.