وأقيم حفل الجوائز في العاصمة المغربية الرباط بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، إلى جانب رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

وواصل المغرب بسط سيطرته على الحفل، بعدما حصد حارس الهلال السعودي ياسين بونو جائزة أفضل حارس مرمى، فيما نال المنتخب المغربي جائزة أفضل منتخب للرجال، إضافة إلى جوائز أفضل لاعب شاب، وأفضل لاعبة، وأفضل لاعبة شابة.

وعربيا، تُوج نادي بيراميدز المصري بجائزة أفضل ناد للرجال في أفريقيا، بينما حصل لاعبه فيستون مايلي، القادم من الكونغو الديمقراطية، على جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الأفريقية.