وقبل انطلاق المباراة، تبادل لاعبو الفريقين التحية، لكن لاعبي كوريا الشمالية أظهروا تصرفا غريبا وغير معتاد، إذ قام بعضهم بضرب قبضة اللاعبين اليابانيين بقوة أثناء المصافحة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الملامح الحادة للاعبي كوريا الشمالية قبل بدء المباراة، التي انتصر فيها المنتخب الياباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدفا مقابل هدف.

وأثارت هذه المشاهد التي تناقلها رواد الانترنت ضجة واسعة، وطالب بعضهم بتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، فيما وصف آخرون هذا التصرف بـ"الفظيع" و"غير الرياضي".

وخلال المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، تقدم منتخب "الساموراي" في الشوط الأول، قبل أن يعادل الكوريون الشماليون النتيجة في الشوط الثاني، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمتها اليابان بنتيجة 5 مقابل 4.

وفي ربع النهائي سيواجه المنتخب الياباني منتخب النمسا، كأول تأهل "للساموراي" لهذا الدور منذ ست بطولات.