تصريحات حسام حسن.. ماذا حدث؟

جاءت تصريحات حسام حسن عقب فوز منتخب مصر على الرأس الأخضر في بطولة كأس العين الودية، حيث أبدى استياءه مما وصفه بـ"الهجوم" من محللين في الاستوديوهات، مؤكدا وجود من يعارض استمراره لأنه مدرب محلي، رغم قيادته المنتخب للتأهل إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2025 دون أي خسارة.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "منتخب مصر يملك 2 محترفين وربع، لدينا محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي، ومصطفى محمد الذي يسير على سطر ويترك الآخر".

وأشار إلى أن "منتقديَّ عليهم الاختباء حتى ينتهي مشوارنا في المونديال".

وقال في تصيحات غاضبة: "أنا أفدت كرة القدم المصرية ولا أتقاضى راتبا مرتفعا مثل ميكالي، الذي لم يقدم لاعبين للمنتخب الأول".

ميكالي يرد

الانتقادات لم تمر مرور الكرام، حيث أصدر روجيريو ميكالي بيانا مطولا جاء بلغة هادئة، لكنه حمل رسائل قوية، مؤكدا احترامه للمدرب حسام حسن مع رفضه للتصريحات التي طالت سيرته المهنية.

وقال ميكالي: "من الجيد دائما أن يتذكرك الآخرون حتى وإن لم يكن ما يُقال صحيحا".

وأضاف: "تشرفت بقيادة منتخب البرازيل وتحقيق أول ميدالية أولمبية في تاريخه، وإطلاق مسيرة لاعبين كبار مثل غابرييل جيسوس ورافينيا وباكيتا وريتشاليسون".

"مع مصر، وصلنا إلى نهائي أمم إفريقيا وامتد اللقاء إلى الوقت الإضافي ونحن نلعب بعشرة لاعبين".

"في الأولمبياد تغلبنا على إسبانيا التي فازت بالذهب لاحقا وأنهينا البطولة في المركز الرابع".

وأكد: "قمنا بترقية ما لا يقل عن 8 لاعبين إلى المنتخب الأول".

وفي ما يتعلق بالحديث عن المدربين الأجانب، قال: "الكفاءة وليست الجنسية هي الأساس. أنشيلوتي الإيطالي مع البرازيل، توخيل الألماني مع إنجلترا، وبوتشيتينو الأرجنتيني مع الولايات المتحدة، أمثلة واضحة على أن كرة القدم الحديثة تقدّر الجودة قبل جواز السفر".

أما عن راتبه، فقال: "راتبي يتماشى مع كفاءتي وخبرتي، كما يحدث في أي مهنة حول العالم".

واختتم بيانه برسالة دبلوماسية: "يمكن اعتبار ذكر اسمي شكلا من أشكال التقدير للعمل الذي قدمته".