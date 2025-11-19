يذكر أن كوراساو، وهي جزيرة في منطقة البحر الكاريبي تتبع مملكة هولندا، يبلغ عدد سكانها حوالي 156 ألف نسمة فقط، مما يجعلها الدولة ذات الكثافة السكانية الأقل التي تضمن مقعدا في المونديال.

تأهل كوراساو جاء بعد مباراة متوترة أمام جامايكا، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، لكن ذلك كان كافيا لهم ليتصدروا مجموعتهم ويتأهلوا مباشرة.

لماذا يُعد هذا إنجازا تاريخيا؟

بتأهلها، كسرت كوراساو الرقم القياسي لأقل دولة سكانا تصل إلى كأس العالم، متفوقة على أيسلندا التي كانت تحتفظ بهذا اللقب من قبل.

وكانت أيسلندا حققت هذا الرقم في مونديال روسيا 2018، حيث وصلت للبطولة، وسكان البلاد لا يتجاوز 340 ألف نسمة.

وتعتبر دولة الرأس الأخضر التي تأهلت لمونديال 2026، ثالث أصغر دولة من ناحية الكان، تصل للمونديال، بتعداد سكاني يبلغ 525 ألف نسمة.