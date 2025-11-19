وانتزع منتخب النمسا بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 بتعادل ثمين مع ضيفه البوسنك والهرسك بنتيجة 1 - 1، في ختام منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

ولم يحافظ المنتخب البوسني على تقدمه بهدف هاريس تاباكوفيتش في الدقيقة 12، و خطف أصحاب الأرض بطاقة التأهل بهدف التعادل الذي سجله ميكاييل غريغوريتش في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز حافظ منتخب النمسا على صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، يليه منتخب البوسنة والهرسك ثانيا برصيد 17 نقطة ليذهب لخوض منافسات الملحق الأوروبي المقرر سيقام في مارس.

وتأهل منتخب النمسا لكأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه والأولى بعد غياب دام 28 عاما حيث تعود آخر مشاركة له في نسخة فرنسا 1998، حيث ودع من الدور الأول.

ويضم الملحق الأوروبي 12 فريقا احتلوا المركز الثاني في مجموعات التصفيات إضافة إلى 4 منتخبات تأهلت بفضل نتائجها في بطولة دوري أمم أوروبا.

واقتنص منتخب اسكتلندا بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 من ضيفه منتخب الدنمارك بفضل الفوز القاتل الذي حققه في غلاسكو بنتيجة 4 -2 في ختام منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية.

وكانت الدنمارك في طريقها لخطف بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال بعد أن سجلت هدف التعادل 2 -2 قبل تسع دقائق من النهاية، لكن اسكتلندا سجلت هدفين في الوقت بدل الضائع بواسطة كييران تييرني وكيني ماكلين لتصعد إلى كأس العالم.

وتصدرت اسكتلندا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن الدنمارك التي صعدت إلى الملحق الأوروبي.

وعاد منتخب اسكتلندا بهذا الفوز إلى كأس العالم بعد غياب طويل منذ آخر مشاركة له في نسخة 1998.

وبلغ المنتخب الإسباني نهائيات كأس العالم للمرة السابعة عشرة في تاريخه بتعادله مع ضيفه التركي 2-2 ضمن منافسات المجموعة الخامسة في الجولة الأخيرة للتصفيات الأوروبية.

وحلّ المنتخب التركي ثانيا وسيخوض الملحق المؤهل لمونديال 2026 بعدما بات أول منتخب في التصفيات يجبر رجال المدرب لويس دي لا فوينتي على إهدار نقطتين ويهز شباكهم، بعد فوز "لا روخا" بمبارياته الخمس الأولى من دون أن يتلقى أي هدف.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 16 نقطة بفارق 3 نقاط عن تركيا، فيما حلت جورجيا ثالثة برصيد 3 نقاط فقط بالتساوي مع بلغاريا متذيلة الترتيب.

وفشلت تركيا في الفوز على إسبانيا منذ مونديال 1954، حين حققت انتصارها اليتيم في 13 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن.

وصعدت سويسرا إلى كأس العالم 2026 رغم تعادلها مع مضيفتها كوسوفو 1 -1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية.

وجاءت سويسرا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن كوسوفو التي صعدت للملحق الأوروبي، وحلت سلوفينيا في المركز الثالث بأربع نقاط ثم السويد في المركز الرابع بنقطتين.

واكتسح منتخب بلجيكا ضيفه لختنشتاين بنتيجة 7 - صفر ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وبدأ المنتخب البلجيكي مهرجان الأهداف مبكرا، حيث سجل هانز فاناكين لاعب كلوب بروج هدف التقدم في الدقيقة الثالثة.

ثم أضاف لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي جيريمي دوكو هدفين في الدقيقتين 34 و41، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 52 زاد براندون ميشيل رصيد أهداف بلجيكا بتسجيله الهدف الرابع، وبعد 3 دقائق أضاف أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الخامس.

وزاد انهيار منتخب لختنشتاين بهدفين سجلهما شارل دي كيتيلاي في الدقيقتين 57 و59 ليختتم السباعية.

ووصل منتخب بلجيكا للنقطة 18 في صدارة المجموعة العاشرة، بفارق نقطتين عن منتخب ويلز الذي فاز على مقدونيا الشمالية 7 - 1 ليضمن الوصول إلى الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.