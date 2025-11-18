ففي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، يتربع هالاند على صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 14 هدفاً، خلال 11 مباراة.

وقاد النجم النرويجي مانشستر سيتي لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، خلف نظيره أرسنال.

ولم يكتف هالاند بالتألق محلياً، بل كتب إنجازاً تاريخياً مع منتخب بلاده النرويج، حيث قاده لنهائيات كأس العالم 2026، التي سوف تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتألق هالاند في التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة العالمية وتصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً، من بينها هدفاه في مواجهة المنتخب الإيطالي، الأحد الماضي، بعدما سجل ثنائية على ملعب "سان سيرو"، ليقود بلاده لفوز عريض بنتيجة 4-1، ويتأهل رسمياً إلى كأس العالم 2026، بعد غياب امتد 28 عاماً، منذ مونديال 1998.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف مع النرويج إلى 55 هدفاً و6 تمريرات حاسمة (أسيست) في 48 مباراة.