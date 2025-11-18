وسيكون رونالدو من أبرز نجوم كأس العالم العام المقبل، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن رونالدو ومنتخب البرتغال ربما يواجه المنتخب الأميركي، حيث تشير تقارير إلى أن مباراة ودية تحضيرية قيد النقاش قبل انطلاق المونديال.

وحسب الصحيفة، أكد 3 مسؤولين في البيت الأبيض الزيارة المقررة لرونالدو، الملقب بـ"الدون".

ويبدي ترامب اهتماما متزايدا بالأحداث الرياضية مؤخرا، واستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو في المكتب البيضاوي في مناسبات عدة، والآن سيلتقي أحد أعظم رموز كرة القدم.

وصرح مهاجم النصر السعودي بشكل مفاجئ، عن أمنتيه في لقاء ترامب، وذلك خلال مقابلة حديثه مع الإعلامي البارز بيرس مورغان.

وسأل مورغان رونالدو عن قميص موقع أرسله إلى ترامب، وكان عليه رسالة تقول: "الرئيس دونالد ترامب يلعب من أجل السلام".

وأكد اللاعب البرتغالي: "إذا كان العالم في سلام فهذا هدفنا. هو أحد الأشخاص الذين يمكنهم تغيير أو المساعدة في تغيير العالم. وهذا هدفي الرئيسي: أن ألتقي ترامب وأتحدث معه بشأن السلام العالمي".

وتابع: "إذا كان بإمكانك فعل هذا، فهو شخص أود حقا الجلوس معه".