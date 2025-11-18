وضع تيجاني ريندرز، هولندا في المقدمة في الشوط الأول قبل أن يسجل أصحاب الأرض ثلاثة أهداف سريعة في الشوط الثاني عن طريق كودي خاكبو وتشافي سيمونز ودونيل مالين.

وأنهت هولندا مشوارها في التصفيات برصيد 20 نقطة، بينما حصلت بولندا على 17 نقطة بعد فوزها الصعب 3-2 خارج أرضها على مالطا.

افتتح ريندرز التسجيل في الدقيقة 16 عندما استدار بشكل حاد لينهي تمريرة فرينكي دي يونج في الشباك.

وجاءت ثلاثة أهداف في غضون أربع دقائق، أولها في الدقيقة 58 عندما سجل خاكبو ركلة جزاء، وسجل سيمونز الهدف الثالث لهولندا في الدقيقة 60 من المباراة، بعد أن راوغ اثنين من المدافعين قبل أن يطلق تسديدة قوية لم تمنح حارس المرمى إدفيناس جيرتموناس أي فرصة للتصدي لها.

وبعد دقيقتين من ذلك، انطلق مالين من خط منتصف الملعب في هجمة مرتدة وأظهر سرعة كبيرة ليتفوق على المدافعين الذين يلاحقونه ويسدد الكرة بقوة في المرمى بقدمه اليسرى.

وستكون نهائيات العام المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة هي المشاركة رقم 12 لهولندا في كأس العالم. وكانت هولندا قد خسرت النهائي في نسخ 1974 و1978 و2010.