وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متفوقا بأربعة أهداف، سجلها نيك فولتيماده وسيرج جنابري وليروي ساني "ثنائية" في الدقائق 18 و29 و36 و41.

وفي الشوط الثاني، أضاف البديلان، بوت باكو وأسان أويدراجو، الهدفين الخامس والسادس بالدقيقتين 67 و79.

حقق الألمان الفوز الخامس على التوالي، ليرفعوا رصيدهم إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 12 نقطة، لينتقل للمنافسة في ملحق التصفيات الأوروبية الذي سيقام في مارس المقبل.

وتأهلت ألمانيا لكأس العالم للمرة 21 في تاريخها، علما بأنها لم تغب سوى عن نسختين فقط، الأولى في أوروجواي 1930 والرابعة في البرازيل 1950.

في المقابل، حققت اللقب 4 مرات في أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، والفضية 4 مرات بخسارة النهائي في أعوام 1966 و1982 و1986 و2002، والبرونزية أربع مرات في أعوام 1934 و1970 و2006 و2010.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز منتخب أيرلندا الشمالية على لوكسمبورغ بنتيجة 1-صفر، وسجل الهدف جيمي دونلي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وبذلك يرتفع رصيد أيرلندا الشمالية إلى 9 نقاط في المركز الثالث، بينما بقي لوكسمبورج في ذيل الترتيب بدون رصيد في المركز الرابع بعد الخسارة في جميع مبارياته الست.