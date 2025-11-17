ويشهد مونديال 2026 مشاركة قياسية تاريخية للمنتخبات العربية، التي تأهل 7 منها حتى الآن، والعدد مرشح للزيادة خلال ملحق تصفيات المونديال حيث سيخوص المنتخب العراقي أو الإماراتي مباريات الملحق في حال فاز أحدهما على الآخر.

نظام كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ، وأصبح بعد ذلك توزيع المقاعد بين القارات على النحو التالي:

أوروبا: 16 مقعدا.

إفريقيا: 9 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق العالمي.

آسيا: 8 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق العالمي.

أميركا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق العالمي.

أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد، من بينها 3 مقاعد للدول المستضيفة (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك).

أوقيانوسيا: مقعد مباشر واحد + مقعد عبر الملحق العالمي.

وتتوزع المنتخبات الـ48 المشاركة على 12 مجموعة من 4 فرق، بحيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

3 دول و16 ملعبا

وفقا لنظام البطولة، يستضيف 16 ملعبا في 3 دول أميركية شمالية النهائيات، منها 11 ملعبا في الولايات المتحدة، 3 ملاعب في المكسيك، حيث سيشهد ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي مباراة الافتتاح يوم 11 يونيو 2026، وملعبان في كندا.

وبحسب نظام البطولة، من المقرر أن تستضيف مدينة نيويورك، المباراة النهائية على ملعب "ميتلايف ستاديوم" يوم 19 يوليو 2026.

أما المدن التي تستضيف مباريات البطولة، فهي كنساس سيتي، بوسطن، نيويورك، سياتل، فيلادلفيا، أتلانتا، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، ميامي، دالاس، هيوستن في الولايات المتحدة، ومونتيري، مكسيكو سيتي، غوادالاخارا (وادي الحجارة) في المكسيك، وملعبا فانكوفر وتورونتو في كندا.

المنتخبات العربية المتأهلة:

تونس وتأهلت للنهائيات 7 مرات، مثلها في ذلك مثل السعودية والمغرب، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك.

الجزائر تتأهل للمرة الخامسة في المونديال، بينما تأهلت مصر للمرة الرابعة، وذلك بعد غياب منذ مونديال 2018.

أما منتخب قطر فتأهل للمرة الأولى، لكنه يشارك للمرة الثانية في كأس العالم، حيث كانت المرة الأولى عندما استضافت قطر البطولة على أرضها عام 2022.

ولأول مرة يشارك منتخب الأردن في نهائيات كأس العالم.

المنتخبات المتأهلة عبر التصفيات: