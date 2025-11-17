وعانى اللاعب البرازيلي (34 عاما) خللا في القلب خلال اختبارات ما قبل الموسم، الثلاثاء، ودخل المستشفى بصحبة الطاقم الطبي بالنادي.

وأكدت الفحوصات المكثفة حدوث إغماء ناجم عن انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، لدى نجم منتخب "راقصي السامبا" السابق.

وأعلن نادي ساو باولو في بيان أن "الحالة الصحية للاعب كانت مستقرة وجيدة طوال فترة وجوده في المستشفى، وسيتبع الآن برنامجا طبيا للراحة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وفاز أوسكار بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشلسي، وبالدوري الصيني الممتاز 3 مرات مع شنغهاي بورت.

وعاد إلى ساو باولو في ديسمبر من العام الماضي، ووقع مع نادي طفولته عقدا لمدة 3 سنوات.