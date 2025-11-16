وبغياب قائد الفريق كريستيانو رونالدو، الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة الماضية، قدم منتخب البرتغال أفضل عروضه منذ فترة طويلة، وسجل 8 أهداف رائعة تناوب على تسجيلها 4 لاعبين.

وبهذا الانتصار العريض، حجز منتخب البرتغال مقعده في مونديال 2026، بينما توجهت جمهورية إيرلندا للملحق الأوروبي بعد فوزها على هنغاريا بهدف قاتل.

واعتبر البعض أن انتصار البرتغال وتقديمها أداء قويا، دلالة على أن المنتخب يقدم أفضل ما لديه بغياب رونالدو.