ويقدم كين (32 عاما) موسما استثنائيا بألوان بايرن ميونيخ، إذ أحرز 23 هدفا في 17 مباراة، ليقود الفريق لصدارة الدوري الألماني ودور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

كما واصل تألقه مع المنتخب الإنجليزي، مسجلا 3 أهداف في 4 مباريات، بينها ثنائية في الفوز على لاتفيا بخمسة أهداف دون رد، والتي ضمنت لمنتخب "الأسود الثلاثة" التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

ورغم هذا التألق، يرى كين أن الأرقام وحدها لا تكفي. وقال في تصريحات للصحفيين السبت: "يمكنني تسجيل 100 هدف هذا الموسم، ولكن إذا لم أفز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، فمن المحتمل ألا أتوج بالكرة الذهبية".

وأوضح نجم بايرن أن المعيار نفسه ينطبق على منافسيه المباشرين، وفي مقدمتهم إرلينغ هالاند، مؤكدا أن الفوز بالجوائز الفردية "يمر عبر الألقاب الكبرى".

وأضاف: "نحن في حالة رائعة في بايرن ميونيخ، لذا ربما تصب الاحتمالات في صالحي أكثر قليلاً. الأمر ذاته مع منتخب إنجلترا".

وتابع: "إذا سارت الأمور كما نأمل مع النادي والمنتخب، سأكون بالتأكيد ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية".