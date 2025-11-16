وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توخيل يسعى لتعزيز الشعور بالأخوّة داخل الفريق وذلك بعد تأهل المنتخب الإنجليزي إلى البطولة قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وقال كين: "الشعور مختلف فيما يتعلق بطريقة عملنا وما هي عليه الأمور، لكنني أشعر دائما بأن البيئة المحيطة هي جزء كبير من ثقافتنا وما نحاول بناءه".

وأضاف: "حتى مع غاريث ساوثغيت كانت لدينا هوية كبيرة، لدينا الآن مرحلة انتقالية بين غاريث وتوماس توخيل وهذا فارق كبير".

وأوضح: "أعتقد أن الجميع يشعر بالجاهزية ليكون جزءً من ذلك، إنهم يريدون الانضمام إلينا وإظهار قدراتهم في التدريبات والمباريات، وهم يريدون إثبات قدراتهم للمدرب واستحقاقهم الانضمام إلى الفريق في الصيف".

وتابع: "نحن في منتصف الموسم وهي مرحلة صعبة للعب كل ثلاث أو أربع أيام، ومن المهم أن نحظى بوقت نستطيع فيه بناء فريق يكون جاهزا للصيف".