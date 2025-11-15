وظهر منتخب "الفراعنة" بشكل متواضع وباهت، وكشف عن هفوات دفاعية كبيرة، وغياب فاعلية هجومية.

وفي مدينة العين الإماراتية، هيمن منتخب أوزبكستان على اللقاء وانتصر بنتيجة 2-0، ف اللقاء الذي "كشف عيوب المنتخب"، على حد رأي الجمهور المصري.

وعبر الكثير من المتابعين عن قلقهم الشديد، من أداء منتخب مصر، قبل المشاركة في أمم إفريقيا، بينما شكك عدد آخر من "تواضع" إمكانيات المدرب حسام حسن، الذي لم يختبر كثيرا خلال فترة إدارته للمنتخب.

ووصل الأمر لمطالبة البعض بإقالة حسام حسن، قبل خوض أمم إفريقيا وكأس العالم، حيث التحديات أكبر من منتخب أوزبكستان.

ومن جهته، أرجع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، الهزيمة أمام أوزبكستان إلى غياب بعض العناصر الأساسية، بالإضافة إلى عدم التركيز على التعلم من الأخطاء خلال المباريات الودية.

وخسر منتخب مصر صفر-2 من أوزبكستان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الإمارات الودية الدولية، لتكون الهزيمة الثانية للمنتخب تحت قيادة حسام حسن، بعد الهزيمة 1 - 4 من كرواتيا وديا أيضا.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "ألعب للفوز دائما، والهدف من المباريات الودية هو معرفة الأخطاء وعلاجها"، مشددا على أنه "في الشوط الثاني ظهر اللاعبون بمستواهم الحقيقي، لكن الحظ لم يحالفهم في إنهاء الهجمات وتغيير النتيجة".