وكانت جزر فارو البادئة بالتسجيل عبر غيزا دافيد توري (16)، وردّ يوشكو غفارديول (23) وبيتار موسى (57) ونيكولا فلاسيتش (71) بثلاثة أهداف لكرواتيا التي عززت صدارتها للمجموعة برصيد 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن مطاردتها المباشرة التشيك.

وكانت كرواتيا بحاجة إلى التعادل فقط لضمان بطاقتها إلى النهائيات لكنها حققت الفوز السادس لها في التصفيات وألحقت الخسارة الرابعة بجزز فارو مفاجأة التصفيات الحالية والتي تجمد رصيدها عند 12 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف التشيك التي غابت عن الجولة السابعة.

وهي المرة السابعة التي تبلغ فيها كرواتيا النهائيات منذ استقلالها عن يوغوسلافيا في بداية التسعينيات، والرابعة تواليا.

وضغطت كرواتيا، وصيفة نسخة 2018 في روسيا وثالثة نسختي 1998 و2022، منذ البداية بحثا عن التسجيل لكنها اصطدمت بدفاع متكتل للضيوف الذين استغلوا فرصتهم الأولى وافتتحوا التسجيل عندما قطع توري كرة من منتصف الملعب وانطلق حتى مشارف المنطقة وسددها قوية ارتطمت بقدم مدافع هامبورغ الألماني لوكا فوسكوفيتش وخدعت حارس مرمى جيرونا الإسباني دومينيك ليفاكوفيتش (16).

وأدرك مدافع مانشستر سيتي غفارديول التعادل عندما استغل كرة عرضية شتتها المدافع أندرياس إدموندسون برأسه فلعبها برأسه ارتدت اليه من اللاعب أرني فريديريكسبرغ وتهيأت أمامه فسددها قوية زاحفة على يسار الحارس ماتياس لامهوج (23).

وسدد القائد صانع ألعاب ميلان الإيطالي لوكا مودريتش كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس بصعوبة (33)، وجرّب مودريتش حظه بتسديدة مماثلة فوق العارضة (39).

ومنح مهاجم دالاس الأميركي بيتار موسى التقدم لكرواتيا عندما تلقى كرة عرضية من مدافع بايرن ميونيخ الألماني جوزيب ستانيسيتش داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها بيمناه داخل المرمى (57).

وعزز لاعب وسط تورينو الإيطالي فلاسيتش، بديل مودريتش، تقدم كرواتيا بالهدف الثالث عندما تابع بيمناه "على الطاير" كرة عرضية لجناح أيندهوفن الهولندي إيفان بيريتشيتش داخل المرمى الخالي (70).