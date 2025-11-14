وقال كلوب: "أريد بشدة خوض غمار كأس العالم هذه من منظور خبير. وفي الوقت نفسه أدرك أن هذه البطولة الماراثونية ستطرح تحديات فريدة من نوعها".

ويتمتع المدرب الألماني بخبرة تلفزيونية سابقة، حيث عمل مع قناة "زد دي إف" الألمانية في كأس العالم 2006 وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2008).

وكانت "ماغنتا تي في" أعلنت في وقت سابق أن توماس مولر بطل كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، سيحلل مباريات مونديال 2026 أيضا.

ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مباريات كأس العالم الـ104 العام المقبل، بينما تمتلك الحقوق الحصرية لـ44 مباراة.

وكان كلوب استقال من تدريب ليفربول العام الماضي، ومنذ بداية عام 2025، يشغل منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول"، حيث تشمل مسؤولياته الإدارة المشتركة لنادي لايبزج الألماني.