والخميس أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، القائمة النهائية للأهداف المرشحة للفوز بالجائزة، وعددها 11 هدفا.

وعندما كان يدافع عن ألوان فاركو، سجل ناصر هدفا من ضربة خلفية مزدوجة رائعة في شباك الأهلي، خلال الموسم الماضي من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونشر موقع الفيفا على الإنترنت مقاطع فيديو لجميع الأهداف المرشحة، يمكن مشاهدتها من هنا.

وينافس ناصر نجوما عالميين، أبرزهم لامين يامال جناح برشلونة الإسباني وديكلان رايس لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، على الظفر بالجائزة.

يشار إلى أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول سبق له أن توج بجائزة بوشكاش عام 2018، بهدفه في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.