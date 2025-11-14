وجاء صعود منتخب الديوك عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه منتخب أوكرانيا، مساء الخميس، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

أهداف المباراة، التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، كانت كلها في الشوط الثاني، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، فيما أضاف مايكل أوليسيه الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وعاد مبابي لهز الشباك من جديد محرزا الهدف الثالث لفرنسا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83، ليرفع رصيده إلى 55 هدفا في 94 مباراة دولية مع منتخب بلاده، فيما اختتم هوجو إيكيتيكي مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة، رفع منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم عامي 1998 و2018 رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه وهما منتخبا أيسلندا وأوكرانيا، فيما قبع منتخب أذربيجان في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

يذكر أن المتصدر فقط سيصعد مباشرة للنهائيات، في حين يتعين على صاحب المركز الثاني خوض الملحق الأوروبي في مارس آذار المقبل لحجز مقعد في المونديال.