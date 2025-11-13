ولم يتمكن الأبيض الإماراتي من الخروج بنتيجة إيجابية قبل السفر إلى العراق لخوض مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على استاد البصرة الدولي، التي ستحدد هوية المتأهل للملحق العالمي.

وافتتح العراق التسجيل عبر علي الحمادي (د.10)، وأدرك لوان بيريرا التعادل للإمارات (د.18).

وسيطر المنتخبان على مجريات اللعب، مع أفضلية عراقية في خطورة الهجمات، تصدى لها خالد عيسى ببراعة، خصوصا في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الإمارات بفضل تغييرات المدرب أولاريو كوزمين، لكن المباراة انتهت بالتعادل رغم هدف ملغي لـكايو لوكاس في الدقيقة 90+4.

ووصل المنتخبان إلى هذه المرحلة بعد مشوار طويل في التصفيات الآسيوية على مدار 25 شهرا تضمن أكثر من 100 مباراة دولية، سجل خلالها أكثر من 600 هدف.

يذكر أن الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالملحق الآسيوي، سوف يصعد لتمثيل قارة آسيا في الملحق العالمي، الذي سيقام في مارس المقبل بمشاركة منتخب من أفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية إضافة إلى منتخبين من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).