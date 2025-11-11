وقال ميسي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "سبورت" الكتالونية، نشرت الثلاثاء: "أشعر بالحنين دائما إلى الماضي، وتنتابني العديد من المشاعر كلما سمعت شيئا عن برشلونة، إنها ذكريات مذهلة".

أضاف: "شعرت بشعور غريب بعد الرحيل عن الفريق، لأنني لعبت سنواتي الأخيرة بدون جمهور بسبب جائحة كورونا".

وتابع: "بعد أن قضيت حياتي كلها في برشلونة، لم أغادر النادي بالطريقة التي تخيلتها أو حلمت بها، بل تخيلت أن أقضي حياتي بالكامل في أوروبا، وأقضي مسيرتي بالكامل مع برشلونة، هذه كانت خطتي ورغبتي".

واستطرد: "لقد بدا أن تجربة الانتقال إلى باريس سان جيرمان كانت كابوسا، ولكنها لم تكن كذلك، لقد استمتعت أنا وعائلتي بأجواء المدينة، باريس مدينة رائعة، ولكن لم أكن أستمتع بالروتين اليومي في عملي سواء في التدريبات، أو المباريات، لم أكن مرتاحا بصراحة".

وشدد: "أتطلع بجدية للعودة مجددا إلى برشلونة، أفتقد المدينة والنادي كثيرا، وأتحدث أنا وزوجتي وزملائي دائما عن ذلك، وعن فكرة العيش هناك مجددا".

وبشأن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026، قال "اللعب بقميص المنتخب له شعور رائع، خاصة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم، وازداد الأمر روعة بعد الفوز باللقب، ولكن أكرر، لا أريد أن أكون عبئا".

وواصل: "أريد أن أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، وأكون متأكدا من أنني لائق بدنيا، لأن الموسم في الدوري الأميركي مختلف عن الدوريات الأوروبية، لأنه يوجد فترة إعداد بين الموسمين، وسنخوض عددا من المباريات قبل أيام قليلة من كأس العالم، لذا أترقب مدى جاهزيتي".