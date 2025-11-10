ونشر الأرجنتيني الذي يدافع الآن عن ألوان إنتر ميامي الأميركي، صورا له في ملعب الكامب نو، وكتب رسالة نابضة بالأحاسيس، وحصلت على أكثر من 7 ملايين إعجاب على منصة إنستغرام.

وعبر ميسي عن اشتياقه لملعب الكامب نو وإلى أحضان جماهير "البلوغرانا" متمنيا أن يعود لتوديعهم بعدما حالت الظروف دون ذلك، بعد انتقاله إلى باريس سان جرمان سنة 2021.

وقال النجم الأرجنتيني: "الليلة الماضية عدت إلى المكان الذي افتقدته بكل جوارحي، مكان كنت فيه سعيدا جدا، حيث جعلتموني أشعر آلاف المرات أني أسعد شخص في العالم. أتمنى يوما أن أتمكن من العودة، وليس فقط لأودعكم كلاعب كما لم أستطع أن أفعل أبدا".

وغادر ليونيل ميسي برشلونة مكرها بسبب المشاكل المالية التي كان يعاني منها النادي، رغم أنه كان يمني نفسه بإنهاء مسيرته الكروية بين أحضان مشجعي "البلوغرانا".

وبعد رحيله عن النادي، نقش ميسي اسمه في جدار أساطير كرة القدم بعد قيادته المنتخب الأرجنتيني للفوز بكأس العالم 2022.

والشهر الماضي، مدد ميسي عقده مع فريق إنتر ميامي حتى سنة 2028.

رغم بلوغه سن الثامنة والثلاثين، إلا أن ميسي ما زال يحتفظ بلياقته ويسعى لقيادة منتخب بلاده إلى الحفاظ على لقبه في كأس العالم.