وسجل ثلاثية مانشستر كل من النرويجي إيرلينغ هالاند (د29)، ونيكو غونزاليس (د45+1)، وجيريمي دوكو (د63)، في عرض هجومي قوي قد يعيد رسم ملامح المنافسة على لقب البريميرليغ هذا الموسم.

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة، في المركز الثاني خلف المتصدر أرسنال بأربع نقاط، بينما تراجع ليفربول حامل اللقب إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

هالاند افتتح التسجيل برأسية قوية بعد تمريرة عرضية من ماتيوس نونيز، معوضا بذلك ركلة جزاء أهدرها في بداية المباراة، واحتفل بهدفه الـ99 في الدوري الإنجليزي بركل الراية الركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، أضاف غونزاليس الهدف الثاني بتسديدة بعيدة ارتطمت بمدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، وخدعت الحارس جورجي مامارداشفيلي.

وفي الشوط الثاني، أطلق جيريمي دوكو رصاصة الرحمة على ليفربول بتسديدة قوية سكنت الزاوية البعيدة، ليؤكد تفوق السيتي في مباراة حاسمة.