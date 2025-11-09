وشهدت المباراة، التي أدراها طاقم تحكيم تركي بقيادة الحكم خليل أوموت، أداء تكتيكيا حذرا في بدايتها قبل أن يفرض الأهلي سيطرته تدريجيا.

ونجح اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في ترجمة سيطرة فريقه بتسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 43، بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد "زيزو"، ليحسم به الشوط الأول لصالح "المارد الأحمر" (1-0).

وفي الشوط الثاني، حاول الزمالك تعديل النتيجة، إلا أن لاعبي الأهلي حافظوا على توازنهم الدفاعي. ليأتي الهدف الثاني والحاسم بتوقيع لاعب الوسط مروان عطية، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد عواد، ليؤكد فوز الأهلي (2-0).

وبهذا الفوز، عزز النادي الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بلقب كأس السوبر المصري، رافعا رصيده إلى 16 لقبا في تاريخه.

كما يعد هذا اللقب هو الخامس على التوالي للأهلي في البطولة، ما يؤكد هيمنته المحلية في السنوات الأخيرة