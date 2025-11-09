وأحرز ثلاثية تشيلسي كل من مالو جوستو، وجواو بيدرو، وبيدرو نيتو في الدقائق 51 و65 و73.

وحقق الفريق اللندني فوزه السادس في مشواره بالدوري هذا الموسم، مقابل تعادلين وثلاث هزائم، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، خلف أرسنال المتصدر بـ26 نقطة بعد تعادله مع سندرلاند بنتيجة 2 - 2 في وقت سابق السبت.

ويتفوق تشيلسي بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي وسندرلاند (19 نقطة لكل منهما)، علمًا بأن مانشستر سيتي سيخوض مواجهة أمام ليفربول على ملعب الاتحاد، مساء الأحد، في قمة الجولة.

وتجاوز تشيلسي، بقيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، بهذا الفوز كبوة التعادل المفاجئ أمام كاراباخ الأذربيجاني بنتيجة 2 - 2 في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.

ويعزز هذا الفوز أيضا معنويات تشيلسي قبل التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، حيث يستأنف الفريق مشواره بثلاث مباريات صعبة بعد التوقف، الأولى خارج ملعبه أمام بيرنلي، ثم يستقبل برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه أرسنال في الدوري، أيام 22 و25 و30 من الشهر الجاري.

أما وولفرهامبتون، فتواصلت معاناته بعد خسارته التاسعة، ليتجمد رصيده عند نقطتين من تعادلين فقط في ذيل الترتيب بالمركز العشرين.