ووضع دان بالارد، مدافع سندرلاند، فريقه في المقدمة في الدقيقة 36، وهي المرة الأولى التي تهتز فيها شباك أرسنال في تسع مباريات.

وفي الشوط الثاني، نجح أرسنال خلال 20 دقيقة في تسجيل هدفين عن طريق بوكايو ساكا (54) ولياندرو تروسارد (74).

لكن بريان بروبي رفض خروج فريقه خاسرا على ملعبه ووسط جماهيره، وسجل هدف التعادل في الدقيقة (90+4).

وارتفع رصيد أرسنال إلى 26 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، الذي يواجه ليفربول حامل اللقب غدا الأحد، فيما يحتل سندرلاند، الصاعد حديثا، المركز الثالث برصيد 19 نقطة.