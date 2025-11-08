وتحمل المواجهة أهمية كبرى للفريقين اللذين هيمنا على لقب الدوري الإنجليزي في آخر 8 سنوات، بواقع 6 ألقاب لصالح مانشستر سيتي، ولقبين لليفربول، ما يفسر أيضا كونهما من المرشحين للقب النسخة الحالية من البطولة إلى جانب المتصدر مبكرا أرسنال.

وقال مرموش في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "إنه لقاء مهم لغاية بالطبع، بالنسبة لنا كفريق، هم أبطال الموسم الماضي، وبين الفرق التي تقاتل على اللقب هذا العام أيضا، لذلك يتعين علينا أن نفوز عليهم (...) ليفربول وأرسنال، فريقان على قدر كبير من القوة بالتأكيد، لكن هذه المباريات الحاسمة إذا فزت فيها فستكون على الطريق الصحيح، فكل مباراة تكسبها تقترب أكثر من القمة".

وستكون الأنظار مسلطة على المواجهة الخاصة بين الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح، واللذين يتنافسان مع فريقيهما مانشستر سيتي وليفربول، ويجمعهما المنتخب المصري.

ويقول مهاجم مانشستر سيتي إنهما يضعان المنافسة المحلية جانبا عندما يتعلق الأمر بالانضمام للمنتخب الوطني، علما بأن مصر تأهلت بالفعل إلى نهائيات كأس العالم التي تقام الصيف المقبل.

وتابع مرموش: "بالطبع اللعب ضد صلاح شيء كبير بالنسبة لي.. وأن يكون هناك لاعبان مصريان في الدوري الإنجليزي يتنافسان على اللقب، لكنني آمل في أن يفوز مانشستر سيتي، وسنرى ما سيحدث (...) نحاول أن نبقي هذه الأمور بعيدة عن المنتخب الوطني، دائما ما نمزح ونخلق مناخا بعيدا عن الكرة (...) لأن حياتنا بالكامل تتمحور حول كرة القدم، لذا عندما ننضم لمنتخبنا، نظل نتحدث عن الكرة مع أصدقائنا، لكننا نحاول أن نتحدث عن موضواعات أخرى".

وأضاف: "أشعر أن الناس فخورة بأن ترى ثنائي مصري في الدوري الإنجليزي، وكلانا نلعب لناديين من بين الأفضل في العالم (...) محمد صلاح وكل ما حققه والتاريخ الذي صنعه بالفعل، ولا يزال يكتبه، أشعر بأن الجماهير فخورة بنا (...) عندما تأتي مباراة كهذه، تزداد سعادتهم برؤية اللاعبين المصريين في الملعب، وهذا وحده يعني لهم الكثير".

وختم حديثه بالقول:"في النهاية سيفوز من هو أكثر نجاحا في هذا اليوم، سواء بالنسبة للاعب أو لفريقه، فنحن لا نلعب وحدنا"