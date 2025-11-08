وقال الشناوي في مؤتمر صحفي، يوم السبت :"أنهينا الخطوة الأولى بالتأهل إلى النهائي بعد الفوز على سيراميكا، وندرك جيدا قيمة المباراة النهائية، سواء بالنسبة لنا كلاعبين أو للجهاز الفني.. نستعد بكل تركيز من أجل تحقيق هدفنا بالفوز باللقب".

وأضاف :"جماهير الأهلي دائما تقف خلف الفريق، وهم الدافع الأكبر لنا في كل البطولات.. نلعب من أجل إسعادهم ونتمنى أن نحتفل معهم بالبطولة بعد نهاية المباراة".

وأوضح :"إقامة البطولات في دولة الإمارات يسعدنا دائما، فالأجواء هنا رائعة، والجماهير تكون حاضرة بكثافة وتشجعنا بحماس كبير، مما يمنح اللاعبين طاقة إضافية داخل الملعب".