وقال الركراكي في ندوة صحفية أن حكيمي باشر برنامجه العلاجي للعودة في أقرب وقت ممكن لدعم "أسود الأطلس"، في بطولة كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل.

وأكد أن حكيمي يعد "لاعبا مهما داخل وخارج الملعب"، موضحا أن الطاقم الطبي لـ"أسود الأطلس" يتابع حالته إلى جانب الطاقم الطبي لناديه الباريسي.

وأوضح أن طاقمه سيبذل كل الجهود من أجل ضمان عودة حكيمي في أقرب وقت، وبكامل لياقته.

وأضاف المدرب أن مدة غياب حكيمي لا يمكن تحديدها بدقة، مشيرا إلى أن الجميع يأمل عودته في أقرب وقت.

كما تحدث الركراكي عن صعوبة تعويض حكيمي في مركز الظهير الأيمن، مضيفا أن نصير المزراوي سيكون المرشح الأول لشغل هذا المركز.

وتعرض حكيمي لإصابة خطيرة في الكاحل نتيجة تدخل متهور من لويس دياز لاعب بايرن ميونخ، الثلاثاء الماضي.

وقال نادي باريس سان جيرمان في بيان الأربعاء، إن "حكيمي أصيب بالتواء حاد في كاحله الأيسر، مما سيمنعه من اللعب لعدة أسابيع".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن حكيمي خضع صباح الأربعاء، لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها.

وأوضحت "ماركا" أن التقارير الطبية كشفت أن حكيمي يعاني من تمزق في الأربطة بين عظام الساق، مع تأثر طفيف في الرباط الدلتاوي، ومن المرجح أن يغيب عن الملاعب لمدة تقارب الشهرين.