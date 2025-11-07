وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز: "من المهم جدا بالنسبة لنا أن يسجل صلاح الأهداف، لكنه أيضا يقدم مساعدة كبيرة للفريق من خلال عمله الدفاعي".

وأوضح المدرب الهولندي أنه لاحظ تنامي المجهودات الدفاعية لصلاح، وقال: "لقد لاحظت ذلك، فقد ساعد الفريق كثيرا".

وتابع: "من المهم جدا أن يسجل محمد صلاح الأهداف، ولكن من المهم أيضا أن يلعب مثل ما فعل أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي حيث سجل هدفا وصنع آخر وساعد الفريق دفاعيا، وهذا ما قام به مؤخرا"، وفقا لما نقلته صحيفة "ليفربول إكو".

ولقي صلاح إشادة خاصة بعد أدائه في مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ومباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسبوع الماضي.

وتمكن ليفربول من كسر سلسلة نتائجه السلبية التي استمرت خمسة مباريات دون فوز، بتفوقه على أستون فيلا وريال مدريد.

وسيواجه "الريدز" السيتي على أرضية ملعب الاتحاد، الأحد المقبل، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.