وكشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن البرنامج الزمني للبطولة التي تمتد على مدار 11 يومًا، حيث تنطلق المنافسات يوم 12 نوفمبر ضمن فئة الهواة، يليها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المخصص لفئات الأطفال والبراعم والأشبال من 13 حتى 15 نوفمبر.

ويأتي ذلك إلى جانب منافسات الباراجوجيتسو في 13 نوفمبر، ثم فئات الناشئين والشباب يومي 16 و17 نوفمبر، وفئة الأساتذة في 18 و19 نوفمبر، فيما تختتم البطولة فعالياتها بمنافسات المحترفين خلال أيام 20 و21 و22 نوفمبر.

وتأتي النسخة السابعة عشرة استكمالًا لمسيرة نجاحٍ امتدت لأكثر من 16 عامًا، عززت خلالها البطولة مكانتها كحدثٍ رياضيٍ استثنائي يجمع بين التنافس الرياضي والتفاعل الثقافي، ويجسد رؤية أبوظبي في ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة يعكس روح التحدي والتميز الإماراتي.