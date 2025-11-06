وتقدم مانشستر سيتي الإنجليزي للمربع الذهبي في ترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4- 1 على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني، الأربعاء، في الجولة الرابعة للمسابقة.

وعلى ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي، تقدم مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة 22، وأضاف زميله النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 29 في شباك فريقه السابق، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، رافعا رصيده إلى 5 أهداف بالمسابقة القارية خلال الموسم الحالي.

وعاد فودين لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث لمانشستر سيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 57، فيما أحرز فالديمار أنتون هدفا لدورتموند في الدقيقة 72.

واختتم البديل الفرنسي ريان شرقي مهرجان أهداف سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الانتصار، ليمنح مانشستر سيتي قوة دفع جيدة للغاية قبل لقائه المرتقب مع ضيفه ليفربول على ذات الملعب، يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات المرحلة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لتعزيز مكانته في المركز الثاني بترتيب المسابقة المحلية، ومواصلة مطاردة أرسنال (المتصدر)، للمنافسة على اللقب.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الفائز باللقب عام 2023، الذي حقق فوزه الثالث في دوري الأبطال هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

في المقابل، توقف رصيد بوروسيا دورتموند، الذي حمل كأس البطولة عام 1997، عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين وتعادل وحيد.

وتعادل برشلونة الإسباني مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-3 الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفرض البرتغالي كارلوس فوربس بورغيش نفسه نجما للقاء بعدما أرهق دفاع النادي الكتالوني بتحركاته فسجل هدفين (17 و64) ومرر كرة الهدف الأول إلى القائد الألماني نيكولو تريسولدي (6).

واعتقد برشلونة أنه وضع خلف ظهره خسارة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد 1-2، بفوزه على إلتشي 3-1 محليا، إلا أنه تفادى هزيمة ثانية قاريا بشق الأنفس بهدف عكسي من اليوناني كريستوس تزوليس خطأ في مرمى فريقه (77)، بعدما عانى للعودة من تأخره مرتين بداية عبر فيران توريس (8) وثم لامين يامال (61).

وكان رجال المدرب الألماني هانزي فليك تذوقوا طعم الخسارة للمرة الأولى على أرضهم أمام باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب 1-2، قبل أن يعودوا إلى سباق التأهل المباشر بفوزين على نيوكاسل 2-1 وأولمبياكوس اليوناني 6-1.

وهو التعادل الأول لكلوب بروج بعد فوزه على موناكو الفرنسي 4-1، عقب هزيمتين تواليا أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-4 وأتالانتا الإيطالي 1-2.

وبكّر بروج في التسجيل بعدما كسر مصيدة التسلل فتوغل البرتغالي فوربس بورغيش بالكرة ومررها داخل المنطقة إلى القائد تريسولدي الذي لم يجد اي صعوبة في إيداعها المرمى (6).

ولم تكد تمضي دقيقتين حتى رد برشلونة بهدف التعادل بعد كرة في العمق على الجهة اليسرى إلى فيرمين لوبيس الذي وجد فيران توريس عند علامة الجزاء في سيناريو مشابه لهدف أصحاب الأرض، فسددها الإسباني ارتطمت بالأرض وهزت الشباك (8).

وكاد فيرمين أن يضيف الثاني، لكن كرته من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم الأيسر (11).

وضرب بروج مرة ثانية مصيدة التسلل بعدما انطلق فوربس بورغيش بمفرده بعد ركنية فشل لاعبو الفريق الزائر في استغلالها، ليخترق الدفاع وينفرد بالحارس البولندي فويتشيخ شتشزيني ويسدد بقدمه اليسرى في الشباك (17).

ومع بداية الشوط الثاني، سدد إريك غارسيا كرة من 35 مترا أصابت العارضة، قبل أن يعادل لامين يامال النتيجة إثر تبادل رائع للكرة مع فيرمين داخل المنطقة، ليسدد من خارج بطن قدمه كرة زاحفة في الشباك (61).

ولم تسعد جماهير الـ"البلوغرانا" طويلا، إذ عاد فوربس بورغيش للتألق بانفراده مرة جديدة بالحارس بعد كسره مصيدة التسلل فعمد إلى لكزها داخل الشباك، مسجلا هدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه (64).

وأهدى الجناح اليوناني كريستوس تزوليس نقطة المباراة لبرشلونة بعد تحويله بالخطأ تسديدة من يامال برأسه في مرمى فريقه (77).