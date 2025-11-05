وقال فيفا، الأربعاء، إن الجائزة، التي تُسمى جائزة الفيفا للسلام، هدفها تكريم الجهود الاستثنائية من أجل السلام.

وذكر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "في عالم يزداد اضطرابا وانقساما، يجب الاعتراف بالمساهمة المتميزة لكل من يعمل بجدية لإنهاء النزاعات وجمع الناس في روح السلام".

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الجائزة التي سيقدمها إنفانتينو في 2025، ستُمنح بشكل سنوي بالنيابة عن الجماهير من جميع أنحاء العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قام مؤخرا بتعيين إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس إدارة مشروع تعليمي بقيمة 100 مليون دولار يتم تمويله جزئيا من مبيعات تذاكر مونديال 2026.