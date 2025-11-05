وجاء في البيان: "تحديث طبي اليوم يشمل أشرف حكيمي، وعثمان ديمبيلي، ونونو مينديز، وديزيري دويه".

وأضاف: "أصيب أشرف حكيمي بالتواء حاد في كاحله الأيسر، مما سيمنعه من اللعب لعدة أسابيع".

وتابع: "أصيب عثمان ديمبيلي في عضلة الساق اليسرى، وسيخضع للعلاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأكمل: "أصيب نونو مينديز بالتواء في ركبته اليسرى، وسيتلقى العلاج أيضا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا ويواصل ديزيريه دويه برنامجه التأهيلي".

وختم سان جيرمان البيان بالقول: "سيتم الإعلان عن آخر المستجدات بعد فترة التوقف الدولي".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن حكيمي خضع، صباح الأربعاء، لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها.

وأوضحت "ماركا" أن التقارير الطبية كشفت أن حكيمي يعاني من تمزق في الأربطة بين عظام الساق، مع تأثر طفيف في الرباط الدلتاوي، ومن المرجح أن يغيب عن الملاعب لمدة تقرب من الشهرين.