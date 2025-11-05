وتعرض حكيمي، مساء الثلاثاء، لإصابة خطيرة في الكاحل نتيجة تدخل متهور من لويس دياز لاعب بايرن ميونخ، الذي تم طرده قبل نهاية الشوط الأول بقليل. وغادر حكيمي الملعب باكيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الدولي المغربي خضع، صباح الأربعاء، لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها.

وأوضحت "ماركا" أن التقارير الطبية كشفت أن حكيمي يعاني من تمزق في الأربطة بين عظام الساق، مع تأثر طفيف في الرباط الدلتاوي، ومن المرجح أن يغيب عن الملاعب لمدة تقرب من الشهرين.

وأضافت الصحيفة أن حكيمي لن يحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية. وتابعت: "لكن تشير جميع المؤشرات إلى أن أشرف سيحتاج إلى شهرين على الأقل للعودة إلى الملاعب".

ولم يصدر نادي باريس سان جيرمان أي تعليق رسمي بخصوص إصابة حكيمي.

وأثارت الإصابة قلق الشارع المغربي الذي يعول على حكيمي لقيادة منتخب "أسود الأطلس" في بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في 21 من ديسمبر المقبل، لكن الفحوصات التي خضع لها حكيمي كشفت أنه من شبه المستحيل أن يشارك في كأس أمم إفريقيا، وفقا لتعبير "ماركا".

ويعتبر المنتخب المغربي من أبرز المرشحين لتحقيق البطولة بين أرضه وجمهوره.