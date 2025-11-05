وكانت النجمة التونسية قد أعلنت، في يوليو الماضي، أنها ستتوقف مؤقتا من أجل الراحة للتعافي واستعادة الشغف.

وفي أول ظهور لها منذ انسحابها من بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي، قالت جابر لقناة "سكاي سبورت"، الثلاثاء، إن جدول المباريات متكدس، مرهق جدا، داعية إلى مراجعة برمجة البطولات العالمية.

وأضافت: "عانيت كثيرا عقليا أكثر من الجسدي، كان جسدي يصرخ طالبا المساعدة لفترة طويلة ولم أستمع له".

وأكملت: "أعتقد أنني كنت أعاني من الاكتئاب دون أن أعلم، الناس يطلقون علي لقب وزيرة السعادة، لم أعد وزيرة السعادة، كنت حزينة جدا لفترة طويلة".

ولم تحدد جابر موعدا لعودتها إلى المنافسات، وأوضحت: "سأعود عندما أشعر بذلك، عندما أكون سعيدة مرة أخرى".

وأكملت: "أعتقد أنه حان الوقت للتحدث والمطالبة بالتغيير، أشعر أنهم يروننا كروبوتات وليس كبشر، على الملعب فقط اللعب واللعب".

وتعرضت جابر لسلسلة من الانتكاسات على مدار الأشهر الأخيرة بعد مغادرتها دورة برلين من دور الثمانية، ثم بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" منذ الدور الأول، وكذلك بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) بداعي الإصابة.

وتأخر تصنيف جابر للمرتبة الـ71 عالميا بعد أن أدركت أفضل ترتيب لها في المركز الثاني عام 2022، لكنها شكت في وقت سابق من حالة إجهاد عضلي.